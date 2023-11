Video: Feid le envía conmovedor mensaje de apoyo a Luis Díaz

Cuando el presentador del programa, David Broncano, le pregunta por la camisa que lleva puesta, Feid responde: “Esta camiseta me la dio Luis Díaz, es que él está pasando por un momento pesadito en este momento, le secuestraron a la familia.”

Después le pide a Feid que se voltee para mostrar la dedicatoria que puso Luis en la camisa del cantante y le dice que le envié un saludo.

“De donde me esté viendo, mi niño, que pase pronto, esto no se lo deseo a nadie. [Que] se recupere de lo que sea que haya pasado. Ya liberaron a la mamá, pero no le han liberado al papá todavía; entonces, que por favor, eso pase rápido” dijo Feid.

Futbolistas como Radamel Falcao García y James Rodríguez también le han enviado mensajes de apoyo diciendo: “Hay cosas mucho más importantes que un partido de fútbol, por favor, ¿en qué sociedad estamos viviendo? Estamos contigo, Luchito”, aseguró James Rodríguez.

Por su parte, Radamel Falcao dijo: “Estamos contigo, Luis”.