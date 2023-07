Video: Harry Styles casi pierde el ojo por culpa de un fan

Harry Styles fue golpeado en el ojo por un objeto lanzado por un fan en pleno concierto

El cantante británico sufrió un doloroso incidente durante su show en Vienna, pero no es el único artista que ha vivido situaciones similares.

Harry Styles continúa su paso por Europa con su gira Love on Tour. Durante su más reciente show en el Ernst Happel Stadion de la ciudad de Vienna, el cantante de 29 años hizo bailar a sus más de 50 mil fanáticos repasando temas de su carrera como solista y unos cuantos de su paso por One Direction. El show terminó siendo un éxito, pero hubo un par de situaciones que “no estaban en el guión” y que harán de este concierto uno que Harry nunca va a olvidar.

Un golpe inesperado

Un video del show de Harry en Vienna se ha viralizado donde el cantante camina sobre el escenario y es golpeado por un objeto no identificado que fue lanzado por un fanático. El objeto impactó directamente en el ojo del intérprete de Watermelon Sugar, quien se mostró evidentemente adolorido. No se sabe en qué momento del show recibió Harry este golpe, pero al parecer, no fue tan grave como parece, pues pudo continuar con el concierto sin mayor problema.

No es la primera vez

Harry ya tiene fama de recibir golpes en el escenario. Tan sólo hace unas semanas, durante un show en Cardiff, Gales, Styles bajaba las escaleras del escenario cuando un ramo de flores lo impactó directamente en la cara. El dolor fue evidente, pues el músico se llevó las manos a los ojos tratando de aliviar el malestar. Sin embargo, logró reincorporarse rápidamente.

En otras ocasiones, Harry ha tenido más suerte, pues también se han popularizado videos donde logra atrapar los objetos que el público le lanza, como un abanico y lo que parecía ser un celular.

Una tendencia peligrosa

Recientemente, los casos de objetos arrojados a los artistas se han vuelto más frecuentes, inquietantes y peligrosos. Hace unos días se volvió viral el momento en el que la cantante Bebe Rexha fue golpeada por un celular lanzado por un fan. El golpe fue lo bastante fuerte como para dejarle el ojo morado, mientras que el responsable de lanzar el celular terminó siendo arrestado. El miedo a que un ataque así se volviera a dar hizo que Rexha saliera en su siguiente show con gafas de seguridad que, por supuesto, se aseguró que combinarán con su ropa para el concierto.

A finales de junio, la cantante Pink recibió de un fanático una extraña bolsa llena de polvo blanco, que de inmediato se supo que se trataba de las cenizas de su madre. Ante el inusual regalo, Pink sólo se limitó a responder “no sé qué decir al respecto”.

El problema de los objetos lanzados en los conciertos ha llegado a tal punto que la misma Adele se pronunció al respecto durante show y amenazó en tono de burla a sus fanáticos retándolos a que le lanzaran algo.

“Los reto, los reto a que se atrevan a arrojarme algo” dijo mientras disparaba un cañón de camisas “¡Dejen de lanzarles cosas a los artistas!” reiteró la cantante entre risas.

Otro momento bochornoso

El golpe no fue el único momento bochornoso que vivió Harry Styles durante su show en Vienna. El ex One Direction estaba por interpretar What’s Makes You Beautiful, tema que convirtió a la boyband en un éxito masivo. A pesar de que la canción sonó durante meses (sino es que años) de manera diaria en todos lados e incluso cantó la canción en un show anterior en Alemania, Styles tuvo un lapsus brutus y olvidó la letra de la canción. El momento sobrepasó al cantante y sólo se limitó a decir “c*rajo” mientras se cubría la cara por la vergüenza y esbozaba una risa.

A pesar de estos incidentes, Harry Styles sigue demostrando su talento y carisma en cada escenario que pisa, y sus fans lo siguen apoyando y admirando. El cantante continuará su gira por Europa hasta finales de julio, y luego se trasladará a Estados Unidos, donde tiene fechas programadas hasta noviembre.