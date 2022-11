Video: Hoy cumple 40 años el álbum más vendido de la historia, “Thriller”

“Thriller”, de Michael Jackson, el disco más vendido de todos los tiempos, vuelve al mercado este viernes con motivo de su 40 aniversario en una reedición que incluye 10 canciones extras, algunas inéditas y curiosidades como “Starlight”, una versión inicial de la popular canción que da nombre al disco.

“Thriller” fue originalmente compuesta como “Starlight” por Rod Temperton y Quincy Jones. En el estribillo de la canción sonaba “Starlight! Starlight sun” y no “Thriller! In the night” pero se cambió cuando se eligió “Thriller” como título del disco.

Aquel tema, menos conocido, fue incluido en el disco conmemorativo que hoy ve la luz.

“Thriller” fue el sexto disco de estudio de Jackson y, cuenta con temas tan icónicos como el que le da nombre, “Billie Jean” o “Beat It”. Se convirtió en el más vendido de todos los tiempos con 100 millones de copias en todo el mundo hasta la fecha, según cifras de Sony Music.

Producido por Quincy Jones y el propio Jackson, siete de las nueve canciones del álbum fueron lanzadas como sencillos y todos ellas llegaron al top 10 en el Billboard Hot 100.

El videoclip de “Thriller”, dirigido por John Landis, constituyó un punto y aparte en la historia del género, y por eso se llevó el Grammy al mejor vídeo musical largo en 1984 junto a otros siete galardones más cosechados solo ese año.