Video: ¡Increíble! Maluma sorprende a sus fans al esquivar una muleta en pleno concierto y deja a todos con el corazón en la mano

Sin embargo, la habilidad y los reflejos de Maluma entraron en acción de inmediato, ya que logró esquivar la muleta y, con una destreza impresionante, la atrapó en el aire. A pesar de la tensión del momento, el cantante decidió tomarlo con humor y realizó algunos movimientos improvisados en el escenario, utilizando la muleta como parte de su actuación. Luego, devolvió el objeto al público y continuó su espectáculo con la misma energía y pasión que lo caracterizan.

Maluma compartió el video del incidente en sus redes sociales y comentó: “¡Hablemos hoy de Los Reflejos! ¿Cómo me vieron ahí? Estamos pasando chimba en este Don Juan USA Tour”. Sus seguidores no tardaron en reaccionar al video, expresando tanto su admiración por la habilidad del artista como su preocupación por lo que podría haber sucedido si Maluma no hubiera esquivado la muleta.

“Mucha risa y todo, pero qué peligro. Lo hubieran podido lastimar”, “El cómo siempre todo un caballero, pero la verdad se pasaron y si lo golpean”, “gracias a Dios fue así que la agarró y no le pegó porque el vídeo sería diferente”, fueron algunos de los comentarios que inundaron la publicación de Maluma, que ya cuenta con más de 25,000 ‘me gusta’ y cerca de 200,000 reproducciones en TikTok.