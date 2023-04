Video: Integrante de Sábados Felices habló de sus problemas económicos: “Comimos galletas con moho”

Sábados Felices es uno de los programas más queridos de la televisión colombiana y ha acompañado a generaciones con su humor característico.

Incluso, en su momento de mayor auge, su formato incluía varias secciones, como ‘Sábados Felicitos’, presentado por ‘Memo’ Orozco, que fue muy popular entre los televidentes.

Sin embargo, la pandemia entorpeció el proyecto y la sección salió del aire. Desde entonces, no se supo nada del reconocido presentador hasta que reapareció en una entrevista con el programa ‘Lo Sé Todo’. Allí contó que su situación económica no ha sido fácil y que está en la quiebra. Aclaró que trabajar en televisión no lo hace millonario y que sus intentos de solucionar su crisis con diferentes negocios no prosperaron.