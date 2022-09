Video: Jhonny Rivera se ganó millonario sorteo en un supermercado gracias a fan que le cedió el puesto

El artista apareció con una señora mayor explicando que cuando estaba haciendo la fila para pagar en un reconocido supermercado, la mujer le cedió su puesto, ya que ella solo iba a pagar una cobija y le pidió una foto, lo que él accedió.

Posteriormente, según relató Rivera, estaba a punto de pagar dos televisores cuando al oprimir el botón de la suerte en este supermercado, se llevó la sorpresa de que había ganado.

Jhonny resultó ganándose 2.773.000, por lo que no dudó en agradecerle a la fan que le dio la suerte de obtener el premio.

“Nosotros no superamos eso que nos pasó, es que es muy increíble, Alkosto estaba lleno de gente, las cajas, todas llenas, yo estaba por allá atrás y yo iba a pagar dos televisores, cuando una señora me llama, me reconoció y me dice ‘pase’ y me cede el puesto y pasé yo adelante y ‘gracias’, me pidió una fotico y cuando pago yo, pum, me gané 2.773.000, eso es como increíble, insólito ¿no?”.