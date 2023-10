Video: Johanna Fadul y ‘Juanse’ Quintero cuentan la verdad sobre la muerte de sus hijas

Johanna Fadul y ‘Juanse’ Quintero representan una de las parejas más sólidas en el mundo del espectáculo colombiano. Son admirados no solo por su amor, sino también por su autenticidad.

A pesar de haber superado diversos desafíos, uno de los momentos más difíciles para la pareja fue la pérdida de sus gemelas hace cerca de nueve años.

Recientemente, a través de un video en Instagram, ambos compartieron detalles de esta dolorosa experiencia, un episodio que aún les es complicado abordar, ya que marcó sus vidas profundamente.

“Decidimos compartir esta parte de nuestra historia sobre lo que ocurrió con nuestras hijas Antonella y Anabella. Aunque es un tema delicado para nosotros, queremos compartir cómo enfrentamos esta adversidad”, expresaron.

Según relataron, las complicaciones surgieron en el séptimo mes de embarazo. “Una de las bebés recibía mucha sangre, mientras que la otra no, lo que llevó a una anemia. Tuvimos que someternos a una cirugía para intentar corregir esto”, compartió Johanna.

A pesar de los esfuerzos médicos, se les informó que una de las gemelas probablemente nacería con daños cerebrales, que podrían variar desde leves hasta una parálisis cerebral.

En el video, además de compartir sobre esta pérdida, hablaron sobre cómo lograron mantener su relación fuerte en medio de la adversidad. “Lo fundamental fue no buscar culpables, ni entre nosotros, ni en terceros, ni en lo divino. Era un desafío que teníamos que afrontar”, mencionó ‘Juanse’.

Por otro lado, en las últimas semanas, Johanna ha estado en el centro de atención por su reciente cirugía estética de marcación abdominal.

En una conversación con Buen día, Colombia, la actriz explicó que, a pesar de llevar un estilo de vida saludable, no lograba obtener los resultados deseados. “Aunque me alimento bien y hago ejercicio, algo cambió en mi cuerpo. Creí que era un problema de salud, pero todo estaba bien. Finalmente, decidí someterme a una cirugía, ya que mi apariencia física es esencial para mí. No me gustaba lo que veía en el espejo, así que opté por la intervención”, concluyó.