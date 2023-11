Video | Juanes destapó verdad sobre Shakira: ¿Qué pasó entre los dos y por qué no han trabajado juntos?

Uno de los cantantes colombianos más reconocidos de la industria musical en el género del rock y en el pop le dio una entrevista a Rodney Sebastian Clark Donalds, conocido como el Chombo, para su canal de YouTube, en la que habló de sus colaboraciones con otras celebridades.

Juanes afirmó que la energía y la conexión entre cantantes era fundamental a la hora de decidir trabajar junto a otros artistas y dio un ejemplo. “Yo creo que las colaboraciones tienen mucho que ver con la energía y la química que uno siente. Por ejemplo, en este nuevo álbum trabajé con Mabiland, que es una chica de Colombia, del Pacífico colombiano y que lleva pocos años en la industria, pero yo quería trabajar con ella. No era algo que estuviera planeado de hace mucho tiempo, pero llegó y se dio y esa es la forma como yo siento que debe pasar”, comentó.

Carlos Vives, fue otro de los colombianos con los que destacó, le gustó haber trabajado y lanzar ”Las mujeres”. “Hay mucha gente que yo admiro con la que me gustaría trabajar, digamos la canción con Carlos Vives de verdad que sí era algo que yo quería hacer hace muchos años porque Carlos ha sido una influencia muy marcada para mí o para la música colombiana, creo que él tuvo mucho que ver con la música popular con el rock y cómo se mezclaban estos ritmos”, dijo.

Lo que generó revuelo en redes sociales fue la manera en la que el cantante respondió sobre su relación con Shakira. Indicó que por el momento no se ha dado la idea de una canción o un proyecto en conjunto, que debía ser de manera natural y genuina. “Nunca, yo creo que es que no se ha dado ni la canción, ni el momento, la verdad que no. Si en algún momento se da natural y es, pues chévere, pero y si no también, no pasa nada”.

Cabe destacar que el intérprete de “La camisa negra” se encontró con su colega en los Latin Grammy y se saludaron.