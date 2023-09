$!Video: ¿La gira de RBD está en problemas? Preocupa el estado de salud de Chris y Anahí

El cantante reveló: “Quería contarles que he tenido algunas cuestiones de tiroides en el pasado, y debido a la falta de sueño debido al trabajo en reuniones y la gira, mi problema tiroideo se ha complicado. Mi tiroides se inflamó un poco y sentí una presión intensa, lo que me causó náuseas durante todo el día... mañana veré cómo me siento”.

A pesar de su salud debilitada, Uckermann expresó su entusiasmo por volver al escenario y sentir la energía del público. Compartió su gratitud hacia los fanáticos que lo acompañaron en el concierto y destacó la realidad de la vida en gira, donde a veces la falta de sueño y las exigencias físicas pueden tener un impacto en la salud de los artistas.