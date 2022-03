Video: la prueba de que Yeferson Cossio estaría saliendo con Aída Victoria

Tal parece que Cossio olvidó muy rápido a Muriel y ya se le ve feliz con Aída Victoria Merlano, con quien se le ha visto muy cariñoso y hasta fueron pillados dándose un beso en la boca, y aunque los usuarios la tildan de “quita novios”, ella misma salió a aclarar este tema.

“Tal vez no me expliqué bien, pero yo no estoy negando nada. En videos anteriores dije que sí salí con Cossio”, apuntó Aída, quien minutos antes había negado la relación.

Lea también: Yeferson Cossio terminó con su novia, ¿y ya tendría nuevo amor?

Por su parte, Cossio también se refirió a su situación sentimental actual, manifestando que no está haciendo nada malo pues está soltero. “Con quien sea que me meta no tiene nada que ver porque ella no se está metiendo con un ‘man’ con pareja, yo estoy soltero”, dijo.

Ambos influencers fueron pillados en un sitio público, dándose un beso muy apasionado, lo que deja claro que sí estarían empezando un romance. El video fue replicado en redes donde es viral.

¿Qué dijo la ex de Cossio?

La modelo, que dedicó 9 años de su vida a su relación con Yeferson se pronunció en redes con unas contundentes palabras.

“Todo el mundo está esperando que yo salga a hablar. Es más que obvio que no tengo mucho por decir. Sin palabras... No pienso hablar mal de nadie. Cada quien actúa y sigue en su vida como mejor le parezca. Gracias por tomarse el tiempo de enviar mensajes llenos de bonita energía”, escribió Muriel, horas después que se viralizara el video del beso entre Cossio y Merlano.

Cabe recordar que sobre su ruptura, Cossio dijo que “no fue una pelea ni infidelidad ni nada de eso. En la vida ella quiere una cosa y yo otra... No tengo una sola queja por decir de Jennifer y, por mi parte, yo sí tengo muchos errores. Espero que sigamos siendo amigos, pero es difícil para ambos. Me encantaría volver con ella, pero no creo”.

Lea también: Karol G anuncia conciertos en Barranquilla, Bogotá y Cali

Agregó que “ambos queríamos cosas diferentes, en muchos aspectos, nos amamos demasiado como para entender que en el amor hay cosas en las que podemos ceder, hay muchas otras cosas que hacen que nuestros caminos se separen”.