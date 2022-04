Video: La reacción de Juanes en un aeropuerto tras enterarse que ganó un nuevo Grammy

Además, relató a sus seguidores que tanta fue su emoción que las personas que tenía a su al rededor no paraban de mirarlo porque, tras enterarse de su triunfo, empezó a gritar y saltar de la emoción.

"Estoy tan agradecido, no saben la alegría que tengo. Estaba gritando ahí parecía un loco, la gente no entendía qué me estaba pasando. La verdad es que me pongo muy feliz porque le pusimos el alma a este álbum", precisó el cantante colombiano.

Juanes venció en esta categoría a sus compatriotas Diamante Eléctrico, quienes estaban nominados con su álbum 'Mira lo que me hiciste hacer' y a Bomba Estéreo que competía con 'Deja’. C. Tangana, Nathy Peluso y Zoé también estaban participando en la misma categoría.