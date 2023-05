En video quedó registrado el momento en el que un seguidor que también se encontraba en el mismo lugar identifica al cantante y sin duda registra el particular hecho con gran emoción.

Maluma es tendencia en twitter tras ser captado en una de las sedes de la cadena Crepes & Wafles en la ciudad de Medellín. “Mk como es que estoy sentado al lado de Maluma”, resalta el joven en su video y menciona que “hasta Maluma come en crepes, eres humilde mi niña :p”. pic.twitter.com/1iaDIoizzm

El clip que fue compartido en redes sociales causó gran revuelo entre los internautas.

“Cómo es posible que estoy sentado al lado de Maluma”, escribió la persona que registró el momento, pero posteriormente, eliminó la publicación.

Asimismo, los comentarios no se hicieron esperar, “Nunca he podido entender a esta gente que se cree tan poca cosa. Tranquilo, no es nada del otro mundo”, “Crepes hace parte de la supremacía colombiana” y “Muero por ser tuuu, pídele foto”, manifestaron algunos internautas.

Cabe señalar que el artista publicó en los últimos días varias fotografías en Medellín y usuarios han expresado habérselo encontrado en otros sectores de la ciudad.

Además, horas más tarde fue grabado cantando en una discoteca de Medellín su nueva canción, ‘Parce’.