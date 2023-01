Video: Manuela Gómez confesó que sufre de una enfermedad que le impide caminar

No está en una telenovela, pero Gómez sí vive en carne propia un drama debido a una enfermedad.

Una de las más polémicas y recordadas participantes del reality ‘Protagonistas de Nuestra Tele 2012’, les reveló a sus seguidores que sigue sin poder caminar.

La actriz e influencer confirmó que desde hace un tiempo viene sufriendo fuertes dolores de columna que le imposibilitan moverse con libertad.

Y es que la creadora de contenido indicó que debió asistir de urgencias a un centro médico luego de un “mal movimiento”: sintió como si su espalda se rompiera (en sus palabras) y los exámenes no salieron favorables. Ha padecido complicaciones que no esperaba.

Mientras estaba hospitalizada, la actriz y modelo expresó a través de sus historias de Instagram:

“Me han puesto un montón de morfina y el dolor no se me pasa. Se acuerdan lo que les decía que disfrutaran mucho la vida, al máximo, que no piensen ni en el ayer, ni en el mañana, porque hoy estamos bien y mañana vean: en la sala de un hospital sin saber lo que uno tiene, si es algo grave o no. Cómo es posible que le pongan a uno tanta morfina y el dolor insoportable”.

Manuela contó que perdió uno de los discos de la columna vertebral y debido a eso no se puede mover con normalidad; tiene que cuidarse bastante para que su columna no se vea más afectada.

“Uno en la columna vertebral tiene unos discos y en la resonancia me salió que un disco falleció, no se puede regenerar, no se puede recuperar, ya lo perdí. Entonces me van a hacer como una infiltración en la columna... para conectar directamente el medicamento a la columna a ver si me reduce la inflamación y puedo recuperar lentamente los movimientos”, explicó a través de sus redes sociales.

Narró también que aun después de haber sido dada de alta y estar recuperándose en su casa, no puede caminar bien y el dolor no pasa, pese a que está tomando medicamentos.