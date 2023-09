Video: Marcela García comparte el momento en que nació su hija

El lunes 4 de septiembre, la exreina del Carnaval de Barranquilla 2016, Marcela García Caballero, compartió la llegada de su bebé con una tierna fotografía, revelando el nombre, ya que hasta el momento no lo había hecho público.

Marcela anunció su embarazo y todo el difícil proceso que atravesó en un episodio en su podcast ‘La Joya de la Corona’, que hace junto con su mamá, Mirella Caballero. Su bebé ha sido un “milagro” y una bendición para sus vidas, contó.

En otro video hizo una dedicatoria a su hija, con un emotivo mensaje, que espera pueda leer o escuchar cuando sea grande. “Para nuestra hija”, fueron las palabras que escribió en la descripción del post.

“Desde el momento que supe que eras una niña, pensé en todas las cosas que te enseñaría, todas las cosas que me hubiese gustado aprender desde siempre, y no las que me tocaron aprender con los años ”, siguió. En el principio del video se ve a Marcela escribiendo una carta.

En la tarde de hoy, antes de subir el video sobre cómo fue su labor de parto, la creadora de contenido publicó una historia en redes sociales comentando cómo estaba su bebé.

“Mi gente linda, buenos días. Antes que nada, gracias por tanto amor desbordado. Los hemos sentido muy cerca, y nos sentimos felices de saber que Fátima es una bebé con muchos ángeles a su lado... Para quienes me preguntan por ella, Fátima está en UCI Neonatal desde que nació, pero ella ya está bien, gracias a Dios. Probablemente la saquen hoy o más tardar mañana. Ojalá sea hoy. Fue solo finalmente un tema de respiración y ya está respirando sin oxígeno. Pero como estuve ayer muchas horas sin ella, y quería distraerme para no pensar en nada malo, hice algo que me gusta hacer: contenido. Así que aquí va un video que resume lo que fue la llegada de nuestra princesa”. Fueron las palabras de la barranquillera.

Después de dar este mensaje subió en su cuenta oficial de Instagram el parto de Fátima, la primogénita de la exreina y ‘Checho’. En un emotivo mensaje agradeció a todas las personas que la acompañaron durante su embarazo.

“Mi gente linda, el parto de Fátima tenía que ser así: con acontecimientos. Pd: Gracias a todos los ángeles que nos acompañaron en este camino. A mi ginecólogo de cabecera el Dr. Humberto Espinosa que no se nos despegó ni un segundo, a mi pediatra y ahora su pediatra, mi primo, el Dr. @jorgerafaelperezmatera, a mi anestesiólogo, el papá de mi @veggieroomie, y hasta el camarógrafo, mi querido Dr. Johnny Esper, a @mgomezbossa_maternofetal que no pudo estar porque ella se nos adelantó, pero que estuvo durante todo el camino, a mi @drnachomadero que de corazón estuvo en cada paso, y a todo el personal médico y administrativo de la @clinicaportoazulauna, quienes día y noche nos han cuidado a todos, especialmente al equipo encargado de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal: gracias por darle tanto amor a nuestra princesa”, expresó la exreina.