Video: Mary Méndez, de ‘La Red’, habló sobre su reemplazo en el programa

Una de las presentadoras más queridas por los colombianos es Mary Méndez, pues en los últimos años ha hecho parte de Canal Caracol en el programa ‘La Red’, donde se ganó el cariño de los televidentes.

Por tal motivo, los fanáticos de este programa de entretenimiento quedaron sorprendidos al no verla en los últimos fines de semana. Y es que los comentarios no han sido favorables para el remplazo de la presentadora, a quien han atacado fuertemente en las redes sociales. Sin embargo, Mary explicó que tan solo se está tomando unas merecidas vacaciones y el próximo sábado volverá al programa.

No obstante, Méndez también se refirió a su reemplazo, Daniela Galvis, quien hace parte de la emisora La Kalle, pues le molestó el trato que le estarían dando a la joven.

Lea aquí: ¡No se quedó callada! Así le respondió Yina Calderón a presentador que la criticó

“Llevo dos semanas de vacaciones, porque solamente fueron dos semanas, y la cantidad de mensajes que he recibido es una cosa que digo: ‘¿por qué son tan lindos?’. Todo eso me llena el alma, pero resulta que a esta ‘pelada’ que me está reemplazando, yo no la conozco, la están tratando mal, cuando lo único que está haciendo es su trabajo”, puntualizó la presentadora.

Además, Mary dijo que entendía que los televidentes se sintieran raros de no verla, pero esta no era una razón para atacar a la chica y pidió respeto hacia ella.

“Me parece ‘barro’ leer comentarios despectivos hacia ella porque no tiene la culpa y no la pueden comparar conmigo, así como a mí no me pueden comparar con nadie. Yo entiendo su amor y lo abrazo, pero no puedo con esos mensajes en contra de una ‘pelada’ que lo único que está haciendo es su trabajo y que se sienta allí con esa manada de lobos. ¿Ustedes saben lo que es sentarse en esa silla? Se necesitan huevos”, aseveró.

Por último, Méndez hizo un llamado a la tolerancia, el respeto y la empatía con los demás, pues dijo que había que ponerse en los zapatos de los demás: “¿Qué pasa si eres tú quien está en esa silla y empiezas a leer todo eso? Tratémonos pasito”, finalizó.

Siga leyendo: Greecy y Lina Tejeiro compartieron outfit y dejaron a más de uno 'boquiabierto'