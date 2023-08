“Realmente tenía sentimientos muy hermosos hacia él”, dijo Bavel. “En diversas oportunidades habíamos hablado de proyectos que haríamos juntos en el futuro. Me siento bastante engañada. Nosotros teníamos planes de futuro, yo me enamoré de él y me siento muy traicionada por su parte”.

Bavel también compartió que Ozuna le había asegurado que su relación era estrictamente profesional. “Él me decía que era una trabajadora de él, que no era su pareja, que simplemente trabajaba para él y era la madre de sus hijos y ya está”, reveló la actriz en la entrevista.