Video: ¡Qué fuerte! Karen Sevillano se cayó en Miss Universo Colombia

La creadora de contenido no quedó muy satisfecha con el resultado, ya que expresó que su favorita era la Miss Buenaventura, quién ocupó el tercer lugar en el concurso. Sin embargo, hubo un hecho que dejó “huella” en su paso por el Miss Universo y no precisamente se relacionó con reinas.

Los comentarios sobre el incidente no se hicieron esperar y muchos respaldaron la actitud de Karen en “burlarse” de ella misma sin tapujos.

La fuerte ofensa de Karen Sevillano a Señorita Medellín

La narración de la influencer Karen Sevillano en el video de la señorita Medellín, Valeria Giraldo, desfilando en traje de gala, tiene a los internautas activos comentando lo sucedido.

La creadora de contenido es tendencia en X, antes Twitter, por sus declaraciones: “Ese vestido transparente, la Medellín me lo presta porque me lo presta, ay me encanta, la Medellín está arrecha, está que arde, está putica. Ay la Medellín está muy arrecha, me gustó la Medellín, prostitutica...”.

La grabación ha desatado una ola de comentarios divididos entre quienes encuentra a Sevillano graciosa y otro que la catalogan como irrespetuosa y vulgar.