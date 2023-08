VIDEO: ¡Qué inseguridad! Roban las llantas de las camionetas del cantante Joaquín Guiller en Bogotá

El cantante de música popular Joaquín Guiller, famoso por su canción Usted no me olvida, fue víctima de la inseguridad en la capital del país, al encontrar sus dos camionetas sin las llantas traseras en una calle del barrio El Salitre.

El artista compartió en su cuenta de Instagram un video en el que muestra el estado en el que quedaron sus vehículos y expresa su indignación por lo ocurrido. Según contó, una de las camionetas era nueva y se la habían entregado ese mismo día en el concesionario.

“Increíble, parce. Este es el carro que me estrené aquí en Bogotá. El carro que me entregaron hoy en el concesionario estaba estrenando y vea, se me llevaron la llanta. Y este es el carro que siempre he mantenido aquí en Bogotá y también se le llevaron la llanta”, dijo Guiller en el video.