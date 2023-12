Video | ¿Realmente existió Evaristo en la vida de Rigoberto Urán?

No obstante, la duda persistente sobre la existencia real de Evaristo ha llevado a Rigoberto Urán, el protagonista original, a emplear sus plataformas de redes sociales, especialmente su cuenta de TikTok, para revelar la verdad detrás de este enigmático personaje.

En un revelador video, Rigoberto Urán presenta a su madre como un testigo clave para disipar la incertidumbre. "Todos los que se preguntan si Evaristo es real, vean, aquí está el testimonio más importante. Van a escuchar a mi mamá para que vean", anuncia el deportista.

La madre, en respuesta, comparte una anécdota reveladora: "Él llegó y me dijo que le iba a incendiar la casa porque no veía que le iba a pagar".

Las redes sociales se inundan de comentarios ante esta sorprendente revelación. "Si logran quitarle la casa, no quiero ver ese capítulo porque voy a llorar", comparte un usuario. Otros expresan: "Entonces, Evaristo sí existió y no fue un invento", "Esperemos que no le hayan quitado la casa porque todo Colombia se movilizaría para buscar al Evaristo real sin mostrar piedad".

La intervención de la madre de Rigo ha causado un impacto significativo en la audiencia, poniendo fin a las especulaciones y revelando la verdad sobre la existencia de Evaristo.