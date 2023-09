$!Video: Shakira en el ojo de la tormenta: incidente en moto acuática desata polémica

La noticia no se detuvo ahí, ya que otros medios replicaron la información y llegaron a calificar a Shakira como “loca”. En particular, el portal “El Nacional de Cataluña” tituló su nota con un enfoque crítico, acusando a la artista de “atropellar” a una empleada del lugar con la moto acuática.

En otro fragmento del artículo, se hizo mención de los problemas de Shakira con su expareja, Gerard Piqué, insinuando que la cantante aún no ha superado la ruptura. Se abordaron asuntos relacionados con la custodia de sus hijos y se afirmó que Piqué había seguido adelante con su vida sentimental, mientras que Shakira aún sufría las secuelas emocionales de la separación.

Como era de esperar, la noticia desató una serie de reacciones en las redes sociales, y una cuenta de YouTube salió en defensa de Shakira, acusando a ciertos medios de ser “Pro Piqué” y de tergiversar la realidad de los hechos.

El perfil Info Influencers publicó un contenido que desmintió las acusaciones, asegurando que Shakira nunca estuvo cerca de atropellar a la mujer y que esta quedó completamente ilesa. “Están hablando de un grave accidente de Shakira..., bueno simplemente le dio al puño la moto de agua. No ha atropellado a ninguna chica, esa mujer quedó ilesa. No le rozó, no le tocó”, se aclaró en el post, poniendo fin a la polémica generada por el incidente en la moto acuática.

Este episodio pone de manifiesto una vez más cómo la vida de las celebridades puede ser objeto de escrutinio constante por parte de los medios y las redes sociales, incluso cuando se trata de situaciones que pueden malinterpretarse fácilmente. Shakira, por su parte, continúa siendo una figura destacada en la música y el entretenimiento, a pesar de las controversias que puedan surgir en torno a su vida personal.