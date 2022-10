La guitarra en las manos de Slash y la voz de Axl Rose son arte, y más cuando en el concierto en el estadio El Campín en Bogotá comenzaron ayer a sonar los clásicos de la banda Guns N’ Roses luego de 30 años de su primer concierto en la capital colombiana.

En El Campín frente a cerca de 40.000 personas sonaron clásicos como It’s so easy, Welcome to the Jungle, Sweet Child O’ Mine, y Knocking on Heaven’s Door que pusieron a saltar y cantar a los amantes del rock de la década de los 80 y 90.

La agrupación estadounidense también sorprendió con sus sencillos más recientes como Hard Skool y Absurd que fueron lanzados en 2021.

El vocalista Axl Rose, de 60 años; el guitarrista Slash, de 57 años, y el bajista Duff McKagan, de 58 años, miembros originales de los Guns N’ Roses no dejaron de sorprender acompañados por Dizzy Reed, en el piano, Melissa Reese, en el sintentizador, Richard Fortus en la segunda guitarr,a y Fran Ferrer en la batería. Dieron una presentación impecable en la que la música, más que la interacción con el público, fue la protagonista.

Los Guns N’ Roses fueron tan esperados en Colombia que en la apertura del concierto fueron varios los asistentes los que acamparon a las afueras de El Campín a la espera de la presentación de sus ídolos y se sentaron alrededor del lugar como lo hicieron muchos hace 30 años en el primer concierto que Guns N’ Roses dio en Colombia.