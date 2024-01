Video: Sofía Vergara fue “atacada” por presentador español; así se defendió

Uno de los momentos más criticados por los internautas fue cuando el presentador le pregunta que “¿Cómo dices Modern Family? Es que en inglés suena algo raro”; pero Sofía no dudó y respondió tajantemente: “¿Por qué? ¿Lo pronuncio mal? ¿Es que tú tienes mejor inglés que yo?”.

Continuaron hablando sobre la promoción que hará por Estados Unidos, América Latina y Europa, la actriz, que nunca ha escondido su edad y de la cual habla abiertamente, aseguró que realizar una gira mundial es duro para alguien que tiene 51 años.

“Dices lo de los 51 años para que yo te diga que estás muy hermosa, y eso no lo voy a hacer”. Sofía no se quedó con nada y le respondió entre risas: “no me importa porque mira como me aplauden”.