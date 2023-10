Video: “Supérame”: Endry Cardeño se le cantó la tabla a Diego Trujillo por revelar detalle íntimo

Por otro lado, la actriz Endry Cardeño no pudo ocultar su molestia ante la noticia. En un video llega a decirle al Trujillo: “Supérame”.

La molestia

Cardeño se pronunció al respecto, aclarando que la doble de piernas fue utilizada solo en una oportunidad durante el primer día de grabación, específicamente en una escena que involucraba un carrito sanduchero y las escaleras de la casa, mientras llevaba un vestido rojo.

Además, reveló que en otra escena en la que debía aparecer en bikini y también habían contratado a la doble, ella confrontó al productor y le preguntó si la modelo era realmente necesaria, lo que llevó a que se mostrara su verdadera figura en el resto de la novela.

Endry comentó: “Un día en una escena en la que tenía que aparecer en bikini, yo le dije al productor – ‘¿usted considera que yo con este cuerpo necesito una doble?’ – y ese día no se grabó con la doble, utilizaron mi cuerpo como se hizo con el resto de la telenovela. Ni siquiera yo había permitido contar porque hay cosas que son olvidables”.

La actriz expresó su molestia con Diego Trujillo, alegando que no es la primera vez que él hace comentarios relacionados con su físico y sus piernas en público.

En sus palabras, “quiero que entiendan mi molestia, porque me siento incómoda, no con él sino con la situación, porque no es la primera vez que Diego Trujillo hace alusión a algo que él califica como anécdota relacionada con mi físico y mis piernas. Supérame, Diego Trujillo”, concluyó Endry.