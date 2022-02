Video: Testimonio revela los desprecios y traiciones que sufrió Mauricio Leal antes de morir

El 25 de noviembre del 2021, tres días después de que hallaran muertos al estilista Mauricio Leal y a su mamá, Marleny Hernández, en su casa de La Calera, Karen Dayana Ruiz Porras, directora de marketing de la peluquería fue citada a la Fiscalía. La mujer rindió declaración jurada como parte de la investigación que el ente acusador adelantaba en ese entonces para esclarecer los homicidios.

Desde las 3:35 p.m. de ese jueves 25 de noviembre, Karen Dayana le relató a la Fiscalía detalles de la personalidad de Mauricio Leal, de la relación que tenía con su hermano y su mamá, de cómo era el trabajo en la peluquería y de cómo era su trato con quien era su jefe y amigo.

En su testimonio, además de dar a conocer lo que pasó el 22 de noviembre, día en que encontraron los cuerpos de Mauricio y su mamá, de cómo se enteró de la noticia y de algunas situaciones que le dejan dudas sobre las muertes, reveló detalles que demostrarían las traiciones que vivió Mauricio de parte de su familia y los sueños que se quedaron sin cumplir.

“Gracias a Dios por Mauricio”

Las “traiciones”

En medio de las declaraciones, Karen Dayana contó algunas situaciones incómodas que Mauricio tuvo que afrontar con sus familiares. Dijo que a uno de sus sobrinos le dio trabajo en la peluquería junto a uno de sus primos. “Ellos no daban buen ejemplo en la peluquería pues llegaban tarde, incluso a veces llegaban con olor a marihuana, se iban temprano, si tu les decías que ayudaran con un cepillado decían que no, incluso el primo era el estilista de Roy Barreras y Gloria Arizabaleta y muchas veces los dejó plantados a pesar de que eran clientes muy importantes”.

Relató que la novia de este sobrino se quedó sin trabajo en 2021 y Mauricio le quiso ayudar dándole una oportunidad de cajera.

“Todas le explicamos lo que tenía que hacer en su trabajo, le tuvimos mucha paciencia, se le dio de prueba una semana, cuando lo normal es un día, pero ella no sirvió para el trabajo. Al ver esto, Mauricio se desesperó porque él la quería ayudar, pero tampoco la quería poner a ser una niña de servicios generales, al final la administradora le dijo que no podía continuar porque no es apta para el trabajo”.

Yo me voy con Mauricio para mi casa y su sobrino le envía un mensaje al WhatsApp larguísimo, en donde le dice a grandes rasgos que nunca ha ayudado a la familia, que era humillativo, que nadie le enseñó a la novia lo que tenía que hacer.

Además envió un mensaje al grupo de la peluquería, en donde decía que no iba a trabajar más, lo cual puso muy triste a Mauricio pues él siempre los había ayudado, expuso Karen. Dijo además, que por la pandemia su sobrino se atrasó con seis meses de arriendo y Mauricio los pagó todos. Agregó que a su parecer, el hijo de Jhonier era el único que en verdad quería a Mauricio.

Él iba y lo visitaba, en ocasiones salían a montar cicla, Mauricio le pagaba la escuela de fútbol, así mismo también le paga la universidad a la hija menor de Jhonier.

“Un día Mauricio me dijo que si le podía ayudar a comprar por internet una maleta para su sobrina ya que todos los compañeros ya tenían la maleta y ella no, él no quería que ella se sintiera mal, después de que le compró la maleta, ella le dejó de hablar”.

Comentó además que su otra sobrina, también hija de Jhonier, se casó antes de la pandemia y Mauricio fue quien pagó todo, la luna de miel, el vestido...

“Después de que se casó le dijo a Mauricio que si le podía prestar $20 millones para que el esposo se pudiera comprar una moto y Mauricio les dijo que el de mil amores lo haría pero que ellos no tenían un trabajo bueno ni fijo. Otro día le dijo que si le podía dar $5 millones porque tenía deudas, él accedió pero se enteró después que esta plata era para un préstamo de su mamá”. Además: El testimonio que la esposa de Jhonier Leal le dio a la Fiscalía: “Me tiré al piso y me descontrolé horrible”

"Jhonier se llevó los estilistas de Mauricio"

Según contó, Jhonier fue a trabajar en la peluquería de Mauricio porque se había separado de la esposa y “la peluquería de él iba en picada”. “En lo que yo pude ver en una semana Jhonier trabajó como dos veces no más y una de esas, la clienta que atendió era modelo, así que no cuenta porque son clientas que pasamos nosotros, la otra se la pasaron directamente desde la caja. En la auditoría que yo le hice a la empresa de Jhonier le dije varias cosas, entre esas que su peluquería no iba a funcionar si no abrían desde temprano ya que ellos abrían solo a la hora que tuvieran la primera cita, es decir, si la primera cita era a las 3:00 p.m. a esa hora abrían, las personas verían el local cerrado y se preguntarían ¿si están trabajando?”. Le puede interesar: Grafóloga cree que la carta de Mauricio Leal fue escrita por dos personas “Un día yo iba camino a casa con Mauricio y Jhonier le envió una nota de voz, Mauricio me dijo ya me imagino que me va a decir, y puso la nota de voz que decía: “Mauro, gracias por darme la oportunidad pero yo quiero seguir con mi empresa, yo sé que si sigo con mi empresa la puedo sacar adelante” a lo que Mauricio me dijo que estaba muy decepcionado, porque no fue capaz ni de decirle de frente”.

Además a Jhonier se le puso modelo, se le tomaron las fotos para la página web, y se fue, todos los familiares de Mauricio a excepción de Andrés Hernández, han hecho lo mismo.

Aunque fue hace un tiempo, Karen hizo énfasis en que a Mauricio le renunciaron dos de sus mejores estilistas. “Cuando ellos se fueron no lo hicieron de la mejor manera, el primero empezó a fallar todos los fines de semana con la excusa de que tenía una familiar enferma, incluso un día dijo que su hija se iba a suicidar y la hija tiene como seis años. Mauricio al ver esto en repetidas ocasiones, más sus llegadas tarde y su indisposición, decide decirle que lo quiere mucho, que sabe que siempre puede contar con él pero que no puede seguir trabajando allá. Al día siguiente este estilista atropelló a una muchacha y esta pone en sus redes sociales que él trabaja en Mauricio Leal Peluquería, nos empiezan a escribir en Instagram y en nuestras fotos que qué clase de calidad de seres humanos contratabamos en la peluquería. Mauricio iba a tomar acciones legales con esta joven pero al final decidió no hacerlo”. Lea también: Alec Baldwin será demandado por familia de fotógrafa muerta en set Después de esto, otro estilista le dijo a Mauricio que a final de noviembre se iría de la peluquería porque quería seguir su sueño de crear una peluquería propia. “Mauricio estaba feliz por él, le dijo que lo que necesitara contara con él, le seguía pasando famosas, yo le dije que estratégicamente eso no estaba bien porque por eso era que la imagen de ellos era lo que era hoy en día. Incumple con su compromiso en la peluquería, empieza a llegar tarde, no lleva clientas y Mauricio decide que ya no trabaje más, esto fue aproximadamente el 27 de octubre del 2021, después de esto nos damos cuenta en la peluquería de que los dos iban a montar la competencia en sociedad, ni siquiera fueron capaces de conseguir personal sino que se fueron llevando poco a poco el personal de la peluquería”, sostuvo.

Manifestó que si bien Mauricio estaba triste porque la peluquería se sentía vacía, él estaba muy feliz por ellos y siempre les deseó lo mejor.

“Después los muchachos de la peluquería que se fueron empezaron a subir historias en otra peluquería y yo ya conocía cuál era, era la peluquería de Jhonier.

Mi papá y la administradora fueron ese día a ese salón a entregar las llaves creo que de la casa de La Calera para que Jhonier subiera, allí se dieron cuenta que mientras la peluquería de nosotros estaba vacía, la de Jhonier estaba a reventar.

Jair le dio la noticia a Mauricio y luego yo le pregunté cómo se sentía con eso ya que Jhonier no le dijo nada y estaba viviendo en la casa de él. Él me dijo que no se enojaba con el hermano porque negocios eran negocios”. Una vez pasó eso, Mauricio les pidió que le agendaran todas las citas, cosa que no pasaba, pues por su enfermedad él no podía trabajar tanto. “Mauricio no quería dejar caer su empresa, hubo días en que llegaba a las 5:00 a.m. y se iba a las 11:00 p.m. el dolor de su espalda cada vez era peor, por jornadas tan largas de trabajo, pero él siempre quería seguir trabajando, incluso nos dijo que le agendáramos color y eso que él era alérgico al tinte.

“Mauricio estaba feliz”

Según Karen Dayana, el sábado 20 de noviembre, último día que vio con vida a Mauricio, el estilista estaba feliz porque la señorita Alemania y la Miss Teen llegaron al salón de belleza a atenderse con él. De hecho, el lunes 22 de noviembre, día en que sucedió la tragedia, la Miss Universe Alemania, la Miss Universe Colombia y la dueña de la franquicia en el país estaban esperándolo en la peluquería para hacerse el cambio de look antes de viajar al concurso. Ese contrato, según se ha dicho, le abriría las puertas de toda la organización Miss Universe Colombia a Mauricio Leal Peluquería, lo que le daría más reconocimiento, prestigio y por supuesto ganancias. “Ese día (20 noviembre) se iba a armar inicialmente el árbol de Navidad pero no se armó porque estaba dañado, sin embargo, ese día Mauricio nos mostró todo lo que había comprado para armarlo, que era como medio cuarto de cera (el espacio de la peluquería para realizar la depilación) lleno de adornos, también compró unas bandejas para bajar cócteles y estaba súper feliz,, tanto que le dijo al fotógrafo, Esteban Buitrago, que quería que grabara a Freddy (el chef) bajando de las escaleras con los cócteles”, relató.

“En un cuaderno anotaba todo”

De acuerdo con el testimonio de la Directora de Marketing de Mauricio Leal Peluquería, el niño genio, como le llamaban “tenía un cuaderno anillado, cuadriculado, pequeño, creo que era de color azul, en donde escribía todo lo que quería hacer en la peluquería, como cambios y mejoras”. Maito, como le decían sus clientes, amigos y allegados nunca dejó de soñar. Tener la mejor peluquería, crecer en su oficio, ser papá y cantar, fueron algunos de esos anhelos que dejó sin cumplir. Le recomendamos: Video: El día que el maestro Sergio Acevedo Gómez condujo su orquesta mientras lo operaban de Parkinson “En todas las ocasiones en las que él me llevaba a mi casa me hablaba sobre su pasado y sus sueños. Puedo decir que él tenía muchos, uno de ellos tener un bebé por inseminación artificial, ya que James Rodríguez le había pasado el contacto de la empresa con la que él lo hizo, pero me decía que él quería un bebé cuando lo pudiera cargar y ya no tuviera el dolor de la espalda que padecía, incluso una vez en la peluquería todos empezaron a decir: ¿Se imaginan un maito chiquito?, todos lo cargaríamos, ¿Se imaginan cómo se vestiría? y si fuera una niña nadie la sacaba de acá”, le dijo Karen a la Fiscalía.

“Iba a abrir la peluquería en diciembre”

Con respecto a su empresa, contó, que Mauricio estaba muy feliz de la nueva sede en Cajicá. “A todo el mundo le contaba, incluso yo le dije que cuando llegara el momento de hacer una campaña de expectativa no se iba a poder porque ya le había dicho a todos la sorpresa, pero él estaba muy feliz de mostrar sus logros”.

Incluso iba a abrir la peluquería en diciembre y no lo hizo para no quitarle la oportunidad a las peluquerías de Cajicá de que produjeran en temporada alta.

Señaló que la felicidad de Mauricio también se debía al tercer y quinto piso de la peluquería. “Cada vez que una clienta llegaba la paseaba por el tercero y el quinto diciendo que iban a ser espacios para ellas, para que se sintieran bien, que habían Djs, estaba muy feliz con sus ampliaciones”. Otro de los sueños que iba a hacerse realidad antes de empezar la pandemia era su peluquería en el centro histórico de Cartagena. “Esto lo haría después de Cajicá, creo que el Ministerio de Comercio Exterior le propuso abrir una sede en Miami y por eso también estaba súper feliz”.

“Su propio fotógrafo”

La amiga y empleada de Mauricio Leal, le dijo a la Fiscalía que en el área de marketing, que es donde ella trabaja, se tercerizaba el servicio de fotografía, sin embargo eso iba a cambiar. “Me dijo baby te tengo que mostrar todo lo que compré para nosotros mismos tener un fotógrafo. Estaba muy emocionado porque compró como $10 millones en sólo cosas de fotos. También estaba muy feliz por su apartamento en el norte de Bogotá, ya que casi estaba terminado, me dijo que quería tener su propio libro, su marca de maquillaje, su marca de ropa...”

“Su propia marca de keratinas”

Otro de los sueños en el que Mauricio estaba trabajando tenía que ver con crear su propia marca de keratinas. Según reveló Karen Dayana, el estilista ya había comprado la patente de una molécula, en la que invirtió cerca de $49 millones.

Tenía la ilusión de hacer un piso en la peluquería solo para keratinas y le había dicho a Jhonier que el 100% de las ganancias de ese piso iban a ser para él.

En ese entonces la peluquería de Jhonier no estaba pasando por buenos momentos económicamente, “eso fue como en el 2019”, dijo.

Su último live

“Yo programaba los live en Instagram con él y un día le dije: “¿De que quieres que hagamos el live?, ¿Quieres que lo hagamos de emprendimiento? Me dijo: “si baby es un super tema, yo quiero ayudar a que todos prosperen”. Según Karen, en ese último video en vivo, el 10 de noviembre del 2021, ella le preguntó si cambiaría algo de su vida “y aún con tantas cosas por cambiar y mejorar me dijo que no”.