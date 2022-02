Video: “Todo en la vida se devuelve, y con abogados, el doble”, 'La Liendra' por video íntimo

Después de que ‘La Liendra’ y su novia, Dani Duke, fueron expuestos en las redes sociales tras la filtración de un video íntimo de ambos, el influencer se pronunció y aseguró que tomará acciones legales contra la persona que filtró el video porque lo tiene plenamente identificado.

“Ya sucedió, ya no podemos hacer nada porque nuestra intimidad fue expuesta, ya qué podemos hacer. Y la verdad, mi novia y yo disfrutamos mucho hacer el sexo, yo veo a mi novia y me encanta... Y díganme, qué estamos haciendo que una pareja no haga. Ahora. Pero, la persona que hizo eso dejó una prueba muy contundente y ya nos le vamos a tirar pero con todo el peso de la ley. Yo como novio, si tuviera a esa persona al frente, ustedes no saben la rabia y la impotencia... Pero voy a ser muy inteligente y vamos a utilizar ese poco de abogado que pagamos y a esa persona nos le vamos a tirar con todas las de la ley, la pesada, pero todo por el lado que es, no por mano propia”, fueron algunas de las palabras que publicó en sus historias de Instagram.

Le contamos: Se filtra video íntimo de ‘La Liendra’ y Dani Duke

El famoso influencer contó que se irá a unas vacaciones junto a su novia y que por su parte, “ya pasaron la página”, y se despidió, no sin antes recomendar a sus seguidores que tuvieran mucho cuidado con los videos que grababan, que los borraran o que tuvieran extremo cuidado con ese tipo de material.

“Estamos demasiado sorprendidos. Es algo que teníamos para nosotros dos, algo que habíamos hecho. (...) No entiendo cuanto odio y cuánta envidia puede tener una persona en su corazón para hacer eso”.