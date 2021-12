Video: Tras accidente, Epa Colombia anuncia que comprará otra camioneta

La empresaria manifestó a través de sus historias de Instagram que se había estrellado en su camioneta, a raíz de que unos ladrones la iban persiguiendo.

En el mensaje aseguró que, camino del aeropuerto hacia su empresa, se dio cuenta que unas motocicletas la estaban persiguiendo y las personas que venían conduciendo traían armas en sus manos, por lo que decidió invadir el carril de TransMilenio y aunque conociendo que está prohibido avanzó lo más rápido que pudo.

El accidente se provocó porque en una de las intersecciones del sistema de transporte masivo tuvo que detenerse, así que al frenar en seco ocasionó que uno de sus escoltas no pudiera reaccionar a tiempo y terminara estrellándose contra su camioneta Range Rover.

A pocas horas de lo ocurrido, anunció a través de las historias de su cuenta de Instagram que había comprado una nueva camioneta, pero que no la mostraría todavía hasta que no se conociera quién sería la persona que se ganaría el carro convertible que compró inicialmente.

“Ayer estaba en mi camioneta Mercedes-Benz dando una vuelta amiga – aún no la sé manejar porque es una gama muy alta – y yo decía ‘Dios es tan grande, es tan poderoso, tan maravilloso, tan justo’, a mí antes me trataban mal, me humillaban y yo creo que a ti te han pasado cosas peores y uno trabajar, salir adelante y demostrar que si puede es callarle la boca al mundo entero”, Manifestó Daneidy a través de sus redes sociales.

