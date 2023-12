Video: ¡Un perro la desnudó! Amiga de Lele Pons protagonizó candente escena en la calle

Aunque no llegó a la final de su temporada de Dancing With the Stars, Lele Pons ha comprobado que es la reina de la comedia en Instagram con su último vídeo.

Junto a su gran amiga y colaboradora Hannah Stocking, la influencer venezolana grabó un chistoso reel en donde un perro le arranca el vestido a Stocking en medio de una multitud y la comediante sale corriendo detrás del cachorro.

Resulta ser que tantas millones de personas alrededor del mundo han disfrutado del videoclip que las chicas han logrado romper un récord y celebraron con un post en sus cuentas de instagram.

“¡Nuestro video es el video más visto en la historia por una mujer en instagram! ¡El vídeo de crecimiento más rápido número 1! 280 millones de visitas en 4 días es un récord,“ revelaron.

“Hay interminables horas, todas las noches, sangre, sudor y lágrimas que se necesitan para hacer estos videos... Y nos encanta cada segundo porque lo hacemos para, con suerte, poner una sonrisa en tu cara. ¡¡¡Estamos muy agradecidos!!! ¡Gracias a todos por ver nuestros videos y amar nuestras aventuras de amistad!” se sinceraron.

Lele y Hannah son dos de las creadoras digitales más populares en las redes sociales. Ambas chicas empezaron sus carreras en la plataforma en Vine, creando y compartiendo videos cortos.