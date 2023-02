$!Video viral de David Beckham y Marc Anthony bailando y cantando en la boda del salsero

“¿Hay algo que el Sr. Beckham no pueda hacer?”, escribió Victoria Beckham en su una de las historias que compartió en su cuenta oficial de Instagram, durante la boda que celebró Marc Anthony con Nadia Ferreira.

En el registro de la red social, se ve a su esposo, David Beckham, bailar al ritmo de la canción ‘I need to know’, la que es interpretada por el mismo ex de Jennifer López.

Le interesa: ¡Qué orgullo! “Encanto” gana dos Grammy a mejor banda sonora para medios visuales

Según informó Billboard, el inglés fue el padrino de bodas del artista estadounidense, evento que tuvo invitados como Romeo Santos, Marco Antonio Solís, Daddy Yankee, Maluma, Prince Royce, Luis Fonsi, Salma Hayek my más.

En el video, el exfutbolista viste un traje oscuro con corbata, mietnras Anthony canta su propio tema con lo que parece ser una botella de agua en la mano, con su camisa blanca abierta, mostrando sus joyas y tatuajes.