Video: Yina Calderón causó polémica al tatuarse la cara

"El corazón es para recordar a todas esas personas que me hicieron daño este año y que me sacaron una lágrima, tanto el el amor, familia, amigos, que cuando los necesitaba me dejaron. Me lo hice para recordar que no se puede confiar en todo el mundo", manifestó en un video en sus redes sociales.

Además, insistió en que las decisiones en nuestro cuerpo son de nosotros mismos. "Los amo, pero porfa no juzguen, yo siempre los entiendo a ustedes. Es el inicio de algo nuevo y en el cual quiero me acompañen ", agregó la mujer.