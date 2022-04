Will Smith ingresó a una clínica de rehabilitación

Will Smith quizá nunca creyó que una “bofetada” llegaría tan lejos y tornaría sus días tan grises, tal y como está sucediendo ahora, luego de que en plena gala de los Premios Oscar 2022, abofeteara a Chris Rock después de que este hiciese un desafortunado comentario sobre Jada Pinkett Smith.

Este penoso hecho no solo ha generado polémica en Hollywood sino que también ha cruzado fronteras hasta el punto de lograr que Will renunciara a la Academia, la semana pasada, y aunque pidió perdón a Chris, su culpa sigue latente, tanto así, que este miércoles se conoció que el actor ingresó a una clínica de rehabilitación.

Fue una fuente de Hollywood la que reveló la información al Diario The Sun, afirmando que Smith ingresó por voluntad propia a un reconocido hospital, donde recibirá ayuda para lidiar con la ira y el estrés que le dejó el incidente en la gala de premios más importante del cine.

“Will está muy afectado. Recibirá ayuda para lidiar con el estrés”, dijo la fuente, agregando que el actor no solo estaría afectado por las críticas sino también por la perdida de varios contratos, como el que firmó con Netflix para la producción de ‘Fast and Loose’, que fue suspendida.

Hasta el momento no se sabe cuánto tiempo estará Will internado en la clínica, de la que aún no se revela nombre, pero se sabe que por ella han pasado otras estrellas de Hollywood. Es claro que en estos momentos el actor enfrenta una gran batalla profesional, de la que ojalá salga pronto.

“Será un retiro de alto nivel utilizado por los ricos y famosos, y él hará un gran examen de conciencia y descubrirá cómo puede seguir adelante”, puntualizó la fuente a ‘The Sun’.

Mientras tanto, la carrera de Chris Rock sigue en ascenso, pues tras el incidente ha recibido total apoyo de sus fanáticos, lo cual quedó demostrado recientemente tras dispararse las ventas de su gira y del resto de sus shows, al punto en que aumentaron los precios y se agotaron las entradas disponibles.