¿Y al fin Frank El Flako sí se casó con la novia a la que le pidió matrimonio en Master Chef?

Al estrés le sumó crisis de ansiedad y depresión que lo llevaron a revaluar muchas cosas de su vida privada y como comediante. Para este 2023 decidió darle un giro a su carrera, tomar la vida de una manera más tranquila, apostándole más a la calidad que a la cantidad.

¿En qué proyecto está trabajando actualmente?

“Voy a estrenar una nueva obra que lleva como título Fe ciega, porque hay mucha gente que cree en mí, que son los que me sostienen emocionalmente cuando tengo bajones emocionales.

Yo estrené show en septiembre de 2022 en un momento muy teso para mí y la gente no lo sabía, estaba cargando todo el postéxito de Master Chef, toda era una locura, solo descansé dos fines de semana en todo el año, de resto fue solo trabajo y en medio de todo fue el estreno.

Afortunadamente el show salió bien, pero yo no me sentía bien, y como han pasado tantas cosas desde entones le puse Fe ciega a mi nuevo show porque me sentía agotado y de cierta manera inseguro. Soy el único comediante en Colombia que estrena obra cada año, a la vez que hago las rutinas de Monólogos sin propina”.

¿Se sintió agotado emocionalmente?

“En el último show del año pasado se notó mucho, tocaba temas en los que alertaba de lo que estaba viviendo con tanto voleo, no le dedicaba tiempo a mi familia, a mí, a la novia, empezaba a sentir el estrés, a experimentar una falta creativa o a pensar que ya lo había dado todo, porque no hay un comediante que tenga 10 obras en 10 años.

En la nueva obra, que estreno el 28, 29 y 30 de julio en el teatro de la U. de M., voy a hablar de lo que he vivido en los últimos meses. Ahora busco llevar una vida más tranquila, ya hago pocos shows empresariales y cancelé una gira por Estados Unidos”.

Lea además: Tom Cruise le ha enviado regalos a Shakira ¿Qué tan interesado está en la artista?

¿Hay proyectos de televisión para este año?

“Estaba la idea de revivir el programa con Chris Carpentier, ya lo habíamos hablado, pero al final se cayó, ahora surgió un programa al lado de Chicho (Arias) y Adrián Parada, así que estamos tratando de cuadrar una fecha donde podamos ir a grabar el piloto. Quiero tomarme un respiro de la TV, porque siento que Master Chef dejó la vara más alta, los realitys dejan su rayón”.

Se filtró recientemente que su relación sentimental se acabó, que no habrá matrimonio, el mismo que había anunciado en la final de Master Chef...

“El rumor sí es cierto, solo que yo no había querido dar ninguna entrevista. Cuando terminamos habíamos quedado en no hablarlo públicamente, porque fue una propuesta muy sonada, que generó mucho ruido. Nosotros terminamos en octubre del año pasado, por esa época venía presentando problemas con los ataques de pánico antes de una función en el teatro y mi salud mental se afecto de manera drástica. Ya que lo estoy contando nos libera a ambos para seguir nuestros caminos por separado, deseándole que le pase lo mejor del mundo y yo espero que ella esté deseando lo mismo para mí”.

¿Fue precipitada la decisión de pedir matrimonio en televisión?

“Cuando uno toma una decisión como esa hay de todo, adrenalina, emoción y esperanza de que lo que uno esté haciendo sea bueno para todos. También hay miedo y susto, porque hay muchos factores involucrados.

En ese momento fue a conciencia, solo que de ahí en adelante pasaron muchas cosas, nos fuimos a vivir juntos y yo me mantenía de viaje y con mucho trabajo. El año pasado fue muy fuerte emocionalmente para mí, porque para los ojos de la gente yo estaba en el mejor año de mi carrera, pero personalmente la estaba pasando mal”.