¡Ya no puede mirar a nadie! Espectáculo de celos de la novia de Jhonny Rivera en Finlandia

Aunque no es un secreto que la pareja ha sido centro de fuertes críticas y malos comentarios principalmente por la diferencia de edad, ambos han logrado ser fuertes ante las críticas y sacar adelante su amor.

En una dinámica reciente de preguntas, la pareja decidió abordar diversas curiosidades sobre su relación, incluyendo el tema de las exparejas de Jhonny y su buena relación con ellas.

En relación con este tema, ambos fueron honestos al afirmar que la relación no les afecta en lo más mínimo, ya que el artista siempre ha mantenido una buena relación con sus antiguos amores.

Otro aspecto abordado fue el tema de los celos en la pareja, específicamente en relación con Jhonny hacia Jenny y los miembros de su agrupación. De manera directa, le preguntaron al cantante si esto le molestaba o generaba algún tipo de malestar.



"Me gusta que se lleve bien con mis músicos, porque el hecho que sea mi novia no la hace más, es una compañera más del grupo y todos somos un equipo", afirmó Rivera.

¿No se le pueden acercar a Jhonny Rivera?

Según los rumores de los seguidores de la pareja de artistas de música popular, Jenny López habría hecho mala cara cuando un grupo de fans se le acercó a Jhonny Rivera para pedirle una fotografía.



Sin embargo, la joven aseguró que todo se trataba de un malentendido y explicó que en esa ocasión estaba trasnochada y cansada. "¿Ustedes por qué creen que yo me molestaría si le piden una foto a Jhonny o una foto a mí? No, lo que pasa es que yo soy muy expresiva y el cansancio se me nota un montón".



Además, explicó que en ese momento estaban recién llegados de un largo viaje. "Ese día que fuimos a Finlandia a almorzar, yo había llegado a las 10:30 a mi casa, venía trasnochada y cansadita. Me bañé, me arreglé y nos fuimos a almorzar".