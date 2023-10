Ana del Castillo, una de las figuras más destacadas en el mundo del vallenato al ser catalogada como una de las voces más importantes del género, ha dejado claro que no se preocupa por lo que piensen los demás sobre sus decisiones.

Una de las discusiones más frecuentes en las redes sociales acerca de la cantante ha sido el tema del consumo de alcohol ya que en reiteradas ocasiones se le vio “pasada de tragos”. Sin embargo, lo que más ha sorprendido a sus seguidores recientemente es su propia revelación de que ha dejado de consumir alcohol y que esta decisión ha tenido un impacto significativo en su vida.

“Ya no tomo, el pastor me regaña, me dice ‘cuidado, Ana, vas a empezar a tomarte tus traguitos’, ahora solo tomo vino. La verdad es que uno no rinde, porque lo que uno quiere es disfrutar del licor, pero ya no es mi vida, y me da como el guayabo moral de tanto esfuerzo para volver a tomar, no, no estoy en eso”, compartió Ana en una entrevista con el programa de entretenimiento ‘La Red’ de Caracol Televisión.