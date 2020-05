“Ya viene el sol”, una canción esperanzadora de los artistas

“Ya sale el sol, ya viene el sol. Todos somos una gran familia porque estamos hechos del amor de Dios y el nuevo amanecer muy pronto llegará”.

Este es parte del mensaje esperanzador del video de la canción: ‘Ya viene el sol’.

Se trata de una composición, con arreglos musicales del artista santandereano Ánderson Cepeda Gómez, y con la colaboración en la producción de Santiago Rivero Tapias.

La producción, grabada en Motora Records Colombia y con el manejo audiovisual de Codiscos y Edwin Jaimes-Disuart, se oficializa desde las 00:00 horas de hoy en diferentes redes sociales, en otras plataformas digitales, en Youtube y en varios canales de televisión.

‘Ya viene el sol’ está interpretada por importantes artistas santandereanos y otros internacionales, entre los que se destacan: Lionel Ferro, Eddy Herrera, Rubén Morales, Estefany, Aniel Velásquez, Julián Rey, David Castro, Millán, Coco, Naiz, Linda Lorena, Ancizar, Aylen Cepeda, Lucho Contreras, Sammy, Altafulla, Fher y Frank Alba.

Los artistas unieron sus voces en medio de la pandemia del coronavirus, pues todos cantaron desde sus casas o en sus sitios de refugio en medio de la cuarentena.

Es algo así como el himno del aislamiento social que se vive en Santander y en el mundo entero.

¿De dónde surgió?

“Debido al confinamiento, he tenido mucho tiempo para reflexionar muchas cosas de mi vida y mi relación con lo que me rodea y con los que están a mi lado. Quise componer una canción sobre lo que estaba sintiendo, pero el enojo que sentía con la incertidumbre en la que estamos no me dejaba sentarme en el piano”, relata el artista Ánderson Cepeda Gómez.

Recordó que su amigo y mano derecha, Santiago Rivero, lo ánimo a producirla y finalmente pudo hacerla. Hoy el mundo escucha el resultado de esta producción.

“Sabía que todo lo que estaba ahí escrito era sincero, y bueno... ahí comenzó mi travesía en esto. Lo demás fue unir las voces y hacer la grabación, pues en ellas cantan todos mis valiosos amigos, muchos de ellos artistas de mi tierra”, agregó.

“Quise con estas letras recordarles a todos que si Dios está aquí, para estar junto a nosotros, siempre habrá una esperanza en medio de la adversidad”, puntualizó.