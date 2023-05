Yaneth Waldman, reconocida actriz, sufrió un grave accidente laboral

Un fuerte accidente sufrió Yaneth Waldman en su cara mientras estaba trabajando. La artista dio pocos detalles en sus redes sociales y confesó que todo salió bien y que, por suerte, su salud no se vio comprometida. Sin embargo, los moretones en su rostro fueron los que preocuparon a sus fanáticos.

“Esto fue un pequeño accidente que tuve en la última función del musical Mamma Mia... No me hice ningún rejuvenecimiento facial, como dicen las páginas de chismes, me siento bien, estoy regia, estoy perfecta, sin dolores...”, indicó Waldman a través de sus historias de Instagram.

Asimismo, como es característico de la bogotana, se mostró con la mejor actitud posible, incluso expresó: “Estoy regia, llena de ánimo, moradita y magulladita, pero estoy bien”. De hecho, la actriz reveló que lo más grave fue una fractura que sufrió en su nariz, por lo que debió ser intervenida quirúrgicamente de urgencia.

Yaneth detalló que tiene un par de fracturas en la nariz por un golpe que recibió de un tubo, le tuvieron que coser parte de la nariz porque se alcanzó a romper el cartílago, “pero ya estoy cosida, estoy perfecta y me atendieron muy bien... Los quiero”, aseguró la intérprete de personajes de telenovelas y teatro.

Por otro lado, recalcó que “el proceso de recuperación va lento, pero va bien. Tengo un par de fracturas del lado izquierdo, moretones y edemas normales. El cirujano plástico cosió el cartílago, mucosas y el hueco ese... Gracias por los mensajes, contestaré cuando pueda”.