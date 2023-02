Yeferson Cossio le dio un millonario regalo a su hermana

Cossio, conocido por realizar diferentes tipos de bromas en sus redes sociales, dijo: “Le prometí no sé hace cuantos meses que le iba a regalar un glamping y aquí está”, de esa manera le cubrió los ojos a su hermana y la llevó hasta el lugar.

Durante el video, el influenciador mostró cada rincón del costoso lugar ubicado en Guatapé, un espacio rodeado de naturaleza y una gran infraestructura.

“Le regalo un glamping en Guatapé a @soycintiacossio, no todo son bromas, también me gusta consentir a mi niña”, fue la descripción que acompañó el post del creador de contenido.

Cintia mostró gran emoción al conocer el regalo de su hermano.

Yeferson también dejó ver el proceso de amoblado del lugar y cada uno de los costosos objetos con los que lo adornó, además de eso, fue evidente durante el video el gran cariño que existe entre la pareja de hermanos.

Yeferson Cossio encontró gusanos en un restaurante en Cali

El influencer contó por medio de sus historias de Instagram que se encontró con una desagradable sorpresa.

El creador de contenido digital Yeferson Cossio aprovechó su estadía en Cali; para hacer una parada en un restaurante prestigioso tras su regreso de Europa.

Sin embargo, el influencer Yeferson Cossio se encontró con una no muy agradable sorpresa. En sus historias de Instagram, Yeferson Cossio relató que al pedir la comida no solo se percató de que no estaba muy agradable; sino que también tenía un ‘ingrediente’ extra.

De acuerdo con lo relatado por el influencer y su grupo de amigos, el plato que tenía no se veía nada apetecible. Sin embargo, en un momento salió un gusano de uno de los platos que consistía en una carne y vegetales.

En ese instante Yeferson Cossio y sus acompañantes decidieron pagar la cuenta y retirarse del lugar.

La mesera del restaurante pensó que se trataría de una broma

En el video se logra presenciar el momento en que el influencer pidió la cuenta: “¿Nos puedes traer, por favor, la cuenta?”, le solicitó respetuosamente Yeferson Cossio a la mesera; a lo que ella pregunta si la comida les había gustado.

“¿Qué tal la comida?”, preguntó la mesera, teniendo como respuesta por parte del influencer Cossio: “Mal. Tiene hasta gusanos y todo”

Sin embargo, aunque la respuesta de Yeferson Cossio fue negativa, la mesera pensó que se trataba de una broma.

Reacción de los seguidores del influencer Yeferson Cossio

Sus seguidores rápidamente se pronunciaron por medio de la casilla de comentarios de la publicación; la cual fue publicada por una cuenta de Instagram dedicada a las noticias de la farándula nacional y entretenimiento para recordarle que, si este hecho hubiese sucedido durante su estadía a Japón, seguramente no lo hubiera tomado a mal.

Finalmente, Yeferson añadió que por respeto no reveló el nombre del restaurante donde le salieron gusanos en su comida. Sin embargo hizo un llamado de atención a las personas administradoras y dueños del establecimiento; para que mejoren el servicio sobre todo en cuestiones de higiene y aseo que son tan indispensables.

“Ojala mejoren, seguramente hicieron un esfuerzo mental y económico muy grande para emprender y montar su negocio. Porque sinceramente emprender no este país no es nada fácil. ¿Y que por falta de aseo lo pierdan todo? De verdad ojalá mejoren.