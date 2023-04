Yeferson Cossio sufrió fuerte accidente de tránsito

El creador de contenido, Yeferson Cossio protagonizó un aparatoso accidente de tránsito, pues chocó su lujosa camioneta con otro vehículo.

Según dejó ver el influenciador a través de sus historias de Instagram, el accidente se habría generado por una imprudencia del otro conductor. “La gente me dice que soy muy paciente, porque me ven super estrellado, soy súper tranquilo, pero hoy descubrí que soy paciente nivel Dios... Un man súper atravesado me tiró el carro encima, me chocó, obviamente culpa de él”, expresó Cossio.

Por suerte, el incidente no dejó heridos de gravedad y a pesar del incidente, el creador de contenido se mostró tranquilo.

Además de eso, un hecho que sí le causó incomodidad a Yeferson Cossio fue que en medio del accidente de tránsito, seguidores se le acercaron a pedirle fotografías.

“Salieron a pedirme fotos, parce, no era momento. Igual yo les di las fotos”, dijo Yeferson entre risas.

A pesar del momento por el que estaba atravesando, Cossio manifestó que accedió a tomarse fotografías con sus seguidores ya que es consciente que ha podido llegar a donde está gracias a ellos.

“Hay momentos de momentos, estaba en pleno accidente”, añadió el creador de contenido.

Vea el choque de Yeferson Cossio: