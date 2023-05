Yeison Jiménez aseguró que quiere pagarle las multas al hombre que subió la moto al TransMilenio

El reconocido cantante caldense en esta ocasión se gano la admiración de todos sus seguidores, a través de sus redes sociales. Yeison Jiménez está buscando al hombre que se volvió viral en redes luego de que se le inmovilizara su motocicleta y se le impusieran varios comparendos por violar el manual de usuario del sistema de transporte masivo TransMilenio.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, el artista le pidió a la Policía que le haga llegar los datos personales y el número telefónico del motociclista para contactarlo, ya que quiere ayudarlo luego de hacer una reflexión sobre lo que le sucedió.

¿Qué dijo el cantante?

“Un joven tuvo que subir su moto por falta de gasolina a Transmilenio y la ley cumple con lo que toca. Yo me puse a pensar que ese man tuvo que estar muy desesperado para tomar una acción como esa, por que la más fácil es meterla a un parqueadero, pero ¿cuánto le iba a valer eso? Quiero pedirle a la Policía que me envíe el contacto de este señor, los datos personales y me quiero hacer cargo de todo, yo pago todo y le entrego su moto tanqueada. Cuando necesite gasolina que me llame”, expresó el cantante en su publicación.