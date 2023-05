$!Yina Calderón buscó al ‘Padre Chucho’ para exorcizar entidad que la está “acosando”

“Imagínese que voy para donde el padre Chucho. Le voy a caer a la iglesia, lo vamos a ir a buscar... Esto es raro, extraordinario. Yo sé que a los oídos de ustedes va a sonar a que ‘esta vieja está loca’. Imagínate que me salgo del cuerpo, me sacó por la ventana y me llevó a volar. Esto es serio (...) Estaba durmiendo con mi novio y se me subió. Siento que estoy despierta, pero no me puedo mover. Pero esta cosa que se me sube me empieza a manosear. Normalmente, empiezo a orar, hago el credo y eso me sirve mucho. Pero esta vez me salí de mi cuerpo, veía a mi novio y a mí misma durmiendo. Luego nos salimos por la ventana de mi casa volando. Pasaba por encima del spa que estaba cerca de mi casa, cuando de repente dimos muchas vueltas y me desperté (...) Lo mío ya es avanzado”, relató la DJ.

Yina es consciente de que está sola en esta batalla, pues su mismo novio no da crédito a lo que ella expresa e intensa darle explicaciones que para la DJ solo son muestras de su incredulidad, por eso recurrió al afamado sacerdote que alguna vez fue una celebridad de la televisión colombiana para que le ayuda con el tema, pues dicho clérigo está avalado por el papa y los obispos respectivos para practicar exorcismos.

“Mi novio dice que lo que me está pasando es porque me pongo a jugar con Dios. A veces le prometo que no voy a volver a tomar, y tomo. No se trata de eso. Lo que yo tengo de verdad es un problema supremamente serio. Yo les había contado que a mí se me subía algo encima y me acosaba. Incluso Natalia París y muchos de ustedes enviaron oraciones, y me dijeron que eso se llamaban incubos y sucubos y no sé qué...”, añadió Yina.

Luego de contar esto en sus historias Yina no reveló si en efecto logró tener una cita con el sacerdote Jesús Hernán Orjuela, más conocido como el ‘Padre Chucho’; pero sí dejó claro que necesitaba desahogarse con sus fans pues ya no tenía ni idea qué hacer con esta situación, que cada vez le quita más el sueño.