Yina Calderón confesó que no puede vivir sola por una cuestión “paranormal”

“Yo no sufro de depresiones, no. Considero que es un tema bastante fuerte y gracias a Dios no la he padecido. Pero sí tengo que decir que no puedo vivir sola. Mi apartamento está divino, allá, amoblado, quieto, no vive nadie, está divino, pero yo no puedo estar sola porque ustedes saben que a mí se me sube esa vaina por las noches. Para los que no saben, a mí me visitan entes raros, en fin, después hablamos de eso”, declaró la influencer en su video.