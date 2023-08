Yina Calderón destapa la infidelidad de Giovanny Ayala y revela detalles íntimos de su relación

Yina Calderón fue una de las invitadas especiales al programa ReTóxicos, un reality de La Kalle en el que participan los video jockeys quienes se enfrentan a retos extremos y divertidos. En medio de la dinámica, la influencer confesó que lo más loco que había hecho en su vida fue “besar a Giovanny Ayala”, pero no solo eso, sino que “incluso se lo comí”, agregó.

La sorprendente revelación causó revuelo entre los presentadores y los demás invitados, quienes le preguntaron más detalles sobre su relación con el cantante. Yina Calderón explicó que todo ocurrió en el 2014, cuando ella pensaba que era su novia, pero según él, ella era una prepago. “Igual no le guardo ningún rencor, pero no me había dicho que tenía esposa”, expresó.

La influencer también contó qué fue lo que la atrajo de Giovanny Ayala en su momento. Según ella, el trato del cantante, sus atenciones y algunos elementos económicos influyeron en su decisión. Por ejemplo, le encantaron su camioneta, su piscina y su finca. Sin embargo, todo terminó cuando se enteró de la verdad y se sintió decepcionada.