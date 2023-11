‘Yo me llamo’: imitador de Carín León sorprendió al compartir su millonario premio con Jessi Uribe

A medida que pasa el tiempo, ‘Yo me llamo’ se consolida como uno de los programas favoritos de millones de colombianos. Noche tras noche, la audiencia se mantiene al tanto de todo lo que sucede en el ‘Templo de la Imitación’.

Este programa musical brinda a los concursantes la oportunidad de demostrar su mejor versión al intentar convertirse en el doble perfecto de su artista. La competencia es feroz, con un nivel de exigencia alto por parte de los jurados, donde ni Amparo Grisales, ni César Escola, ni Pipe Bueno perdonan errores.

Lo que destaca en ‘Yo me llamo’ son los jurados, quienes son conocidos por su rigurosidad al calificar a los participantes que buscan dar lo mejor de sí en el escenario. Amparo Grisales, en particular, es famosa por su personalidad directa y sin rodeos, independientemente de las opiniones ajenas.

Recientemente, el programa inició su etapa de ‘mano a mano’, en la cual los concursantes compiten cara a cara para demostrar que son el doble perfecto de su artista. En el capítulo 62, se presentaron concursantes imitando a Héctor Lavoe, Gilberto Santa Rosa, Ryan Castro, Shakira, Vicente Fernández, Luis Miguel, Miguel Bosé, Ángela Aguilar, Rosalía, Jessi Uribe, entre otros. Solo uno de ellos se alzó con un generoso premio.

El ‘mano a mano’ que recibió elogios fue el de Jessi Uribe y Clarín León. Sin embargo, el premio millonario se lo llevó Clarín León, quien tomó la sorprendente decisión de compartirlo con su compañero.

“Estoy muy contento y agradecido. Sé que esto es una competencia, pero mi compañero también lo hizo con el corazón y merece este premio. Más allá del dinero, estamos aquí por el placer de interpretar a nuestros artistas. Siento que mi compañero también merece este premio”, expresó Clarín León.

Su magnífica actuación le valió un premio de 20 millones de pesos. El gesto de compartir el premio con su compañero conmovió a los jurados, en especial a Amparo Grisales, quien no pudo contener las lágrimas. “Permítanme decir algo con mucha emoción. Hoy me siento muy sensible. Me encanta ver cómo, en esta etapa de la competencia y en la escuela ‘Yo me llamo’, se destaca la evolución artística, la camaradería y la complicidad entre ustedes”, expresó con emoción.