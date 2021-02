FOX cambia de nombre a Star Channel

Entrevista a directivos

¿Que va ocurrir hoy con la señal de Fox en sus canales de entretenimiento?

Gonzalo Fiure: Estaremos lanzando la marca Star que reemplazará a Fox dentro del contexto de entretenimiento general. Los canales Star van a tener exactamente el mismo contenido que han hecho exitosos a los canales Fox, líderes en audiencia por muchos años, pero cambia a la marca de Star.

¿Star también tendrá plataforma en línea?

Gonzalo Fiure: Sí, eso sucederá el próximo mes de junio con nuestra oferta de ‘streaming’ que será independiente a Disney+. Se llamará Star+, que estará orientado a un público más adulto.

Disney+ está más dirigido a los niños y la familia, mientras que Star+ llegará para complementar el servicio para generar una oferta de contenido más amplio, con el valor agregado de contar con deportes.

En territorios como Europa es diferente, porque la oferta de Star+ está dentro de la plataforma de Disney+, lo cual no sucederá en América Latina, donde se justifica lanzar un servicio ‘streaming’ por separado.

¿Por qué una plataforma

independiente a Disney+?

Gonzalo Fiure: Nosotros entendemos bien al consumidor, en especial al público de Fox tras muchos años de trabajo, y esa relación que tiene el público de Latinoamérica con Fox no es tan preponderante en Europa. Siendo Fox tan fuerte en este territorio, decidimos que Star justifica totalmente un servicio de streaming independiente de Disney+.

Además, existe mucho contenido que tenemos en Fox, ahora Star, que no podremos montar en Disney+, porque la marca Disney es muy estricta y cuidadosa con ello, por ser directamente dirigida al público infantil y familiar.

Es por eso que al tener el nivel y la cantidad de contenido que no tiene cabida en Disney+, además de deportes, tenía todo el sentido de crear Star+ de manera independiente. Obviamente que los usuarios de Disney+ van a poder adquirir las dos plataformas a un precio conveniente.

¿Cuál es el mayor desafío de este cambio de marca?

Sebastián Hopff: Fue un gran desafío. Nosotros nos enfrentamos a un cambio histórico que es el cambio de la marca Fox Channel, que es emblema de la industria del entretenimiento. Eso nos llevó a plantear una estrategia sólida a través de un plan de mercado, para entender la teleaudiencia, para saber cuáles son sus ideas y lo que esperaban de los canales, porque todos sabemos que cuando hay un cambio de nombre, de imagen, uno puede pensar que el contenido y la personalidad pueden cambiar, pero no es este caso.

¿Por que Star?

Sebastián Hopff: Como marca, hemos sustraído la letra A de Star por una estrella, que está directamente vinculada con la industria del entretenimiento, con grandes actores, con todo lo que tiene que ver con Hollywood, con el mejor contenido de calidad en el entretenimiento. Vemos que acertamos porque los espectadores lo han recibido de la mejor forma y hemos diseñado una campaña muy fuerte para ello.

¿Las producciones realizadas en América Latina estarán en Star+?

Gonzalo Fiure: Estarán en todos lados. Nuestra compañía acaba de anunciar 70 producciones para Disney+ y vamos a estar produciendo más producciones en América Latina para todo Star, porque vamos a estar subiendo la apuesta sustancialmente. Estamos creando para lo lineal y no lineal, porque son ofertas que al final se complementan.

En un mercado cada vez más competitivo en canales y en el ‘streaming’...

Sebastián Hopff: En el mercado hay espacio para diferentes jugadores siempre y cuando generen una propuesta de valor diferencial. Nosotros sabemos que el ‘streaming’ se valora no sólo por el precio a pagar, sino por el tipo de producción original, tanto en su calidad y todas las posibilidades que pueden llegar a ofrecer. Hemos visto cómo los espectadores van en búsqueda de un contenido particular, como es el caso de nuestra serie en los canales premium ‘This is Us’, el cual ha generado una gran repercusión dentro de la teleaudiencia.

¿Qué tanto la pandemia ha cambiado la forma de consumo de la televisión en América

Latina?

Gonzalo Fiure: La pandemia aceleró la tendencia, creo que nos adelantó unos cinco años lo que iba a suceder en el consumo de la televisión, que es consumir cómo quiera, dónde quiera y en el equipo que quiera. Es lo que está pasando hoy, cada vez hay mayor consumo y cada vez hay más opciones en el ‘streaming’.

Seguimos con la televisión abierta que está orientada más al entretenimiento puro para un público mayor, que todavía consumen bastante televisión abierta.

En el campo del cable, experimentamos durante la pandemia un aumento de teleaudiencia, pero entendemos que aún hay consumidores de televisión de manera lineal, con gente que todavía quiere que le sugieran qué ver, que le programe, pero en pleno crecimiento está lo no lineal vía ‘streaming’, sin desconocer que hay otro público que está en ambos campos, quizás dependiendo del día o con quién se esté.