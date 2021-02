“‘Frente al espejo’ me transformó y ojalá me lleve a sanar”: Santiago Alarcón

Llega a su segunda temporada este programa de la Comisión de la Verdad, Capital Sistema de Comunicación Pública y con el apoyo de la Unión Europea, que prepara el camino hacia la entrega del informe final que permitirá conocer la verdad de lo que vivió Colombia durante 60 años del conflicto armado.

En esta segunda temporada la mirada del programa ya no estará en el espejo retrovisor que permitió conocer muchas historias que se desarrollaron en medio de la guerra, ahora se ubica al frente para conocer qué está pasando en el presente de víctimas y responsables, los verdaderos protagonistas de este espacio.

“Es de valientes escuchar a las víctimas del conflicto armado en Colombia, sus testimonios son desgarradores y solo al oírlas podemos entender que es a ellas a quienes corresponde contar la verdad de lo que nos pasó como país, en esta guerra degradante. Su dignidad, su valor y su resistencia nos devuelven la esperanza como sociedad y afirma la convicción de que tenemos que parar la locura de la guerra”, asegura el director del programa Álvaro Perea, quien reconoce que no es fácil registrar estas experiencias.

“Es doloroso, pero también es satisfactorio hacerlo. Es muy importante rescatar todas estas experiencias de personas que han padecido el conflicto y que encuentran la manera de seguir resistiendo y haciendo cosas por este país”, agrega Álvaro, quien igualmente destaca que en el programa también hay espacio para los responsables.

Por su parte, el actor Santiago Alarcón, quien se estrenó como presentador con este programa, asegura que el aprendizaje adquirido va mucho más allá de las herramientas para ser un buen conductor. “He aprendido un montón con todos los contenidos que cada semana entregamos, contenidos que a veces cuesta ver por su crudeza y realidad y de los que ni yo, ni muchas personas de la audiencia, teníamos ni idea”.

Es precisamente esa información de la que habla Santiago, la que lo ha sensibilizado frente a la dura realidad que ha vivido Colombia por culpa de la guerra, especialmente en zonas rurales, donde el programa cuenta con colaboradores que visibilizan las historias.

“Puedo decir abiertamente que era uno cuando el programa arrancó y hoy, cuando estamos a punto de iniciar la segunda temporada, soy otro. Frente al espejo me ha ampliado muchísimo el panorama y ha creado mucha más conciencia en mí, en mi familia y en mi círculo más cercano. Espero que me siga transformando y eso me lleve a sanar”.