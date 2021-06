Frida Sofía inicia proceso legal contra Enrique y Alejandra Guzmán

El pasado mes de abril, Frida Sofía dio a conocer que su abuelo, Enrique Guzmán, la había tocado de manera inapropiada en sus partes íntimas cuando era una niña.

A partir de entonces se desataron una serie de señalamientos en contra de la joven; incluso, Alejandra Guzmán respaldó a su padre y aseguró que su hija mentía a causa de un problema psiquiátrico que padecía.

Durante ese tiempo Frida se defendía en redes sociales y anunció que entablaría un proceso legal; ahora, reitera el arranque del trámite jurídico.

“Presentar una denuncia es la manera de probar los hechos. Hoy reitero mi decisión de iniciar acciones legales en contra de Enrique y Alejandra Guzmán por los diversos hechos de los que fui objeto y me marcaron, y me afectan todos los días de mi vida. Busco justicia no venganza”, advirtió Frida Sofía en un video que posteó en su cuenta de Instagram. “Me duele profundamente estar en esta situación meramente jurídica y personal con la mujer que más he amado y que me dio la vida”.

La modelo aclaró que esta acción legal “es parte de mi sanación” y, al mismo tiempo, busca ayudar a quienes han sufrido abuso como ella. “Los abusadores siempre son carismáticos, manipuladores y muy buenos actores, y por eso las personas se atreven a dudar o protegerlos cuando alguien los denuncia”, enfatizó.