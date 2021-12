5 claves del FBI para analizar a la gente

Nada de “la intuición me lo dijo”: esta exagente nos ayuda a comprender el carácter de una persona y los expertos explican por qué tiene razón en lo que dice.

Y porque somos humanos, nos interesamos y queremos que haya justicia, no podemos evitar sentirnos tentados a lanzar nuestras hipótesis y a sentirnos, tan solo un poco, como agentes del FBI: Hollywood y sus series de detectives son también culpables de que queremos desentrañar un caso complejo.

Las noticias dolorosas no dejan de alertarnos, pero existen algunos casos que nos llaman poderosamente la atención por la cantidad de elementos que salen a la luz y que parecen complicarlo o, al final, le dan un giro sorprendente.

¿Quién no ha querido desentrañar un misterioso crimen?

1. Analice la personalidad.

2. Fíjese en sus gestos.

Por supuesto, un solo gesto no define a nadie, es decir, no se puede deducir que alguien tiene motivos ocultos solo porque tiene un tic en el ojo, pero si visto en su conjunto, además del tic, se toca la nariz, esconde las manos o nunca mira a los ojos, entonces es claro que “algo raro” sí puede estar pasando, explica González.

3. Tenga en cuenta lo que dicen

4. Fíjese en la empatía

Uno de los elementos que más nos revelan la forma de ser de una persona es su nivel de empatía: y no, no se fije en las palabras ni en los actos, sino en sus emociones: el psicólogo Fernando Moreno explica que la empatía dice mucho de lo que podría hacer o no una persona.