$!7 señales de que un niño no es feliz

La psicóloga Milena Acevedo señala que existen algunas señales claras que le permitirán saber si su hijo no es feliz y, además, le ofrece sus recomendaciones sobre qué puede hacer al respecto:

Además, hay nuevas tensiones con las que los niños de hoy también tienen que lidiar. Por ejemplo, siempre duele cuando se es el “único” al que no invitan a una fiesta, pero ahora tenemos Facebook y ese hecho no pasará desapercibido. Y, aunque siempre ha habido “bullies” en el colegio, ahora hay que lidiar también con el acoso cibernético.

Pero los altibajos son parte de la vida, y por mucho que pongamos un filtro rosa a su cotidianidad, es importante recordar también las partes más difíciles hacen parte de las experiencias al crecer y no se pueden tapar con un dedo los retos que los harán sentir tristes o angustiados.

1. Es demasiado solitario.

No se trata de que todos los niños tienen que ser extrovertidos y amigables porque la verdad es que ellos tienen personalidades: hay niños que pasan tiempo en soledad, juegan solos y no son tan sociables, lo cual no significa que haya un problema. Sin embargo, si su hijo pasa la mayor parte del tiempo solo, se siente incómodo en su compañía o en la de otras personas, está siempre retraído y malhumorado, entonces sí hay debe preocuparse.

Puede que la razón sea que usted esté siendo muy estricto y riguroso con él o algo le esté pasando y no se sienta lo suficientemente seguro o segura para decirlo.

Lo mejor que puede hacer es ser un padre amigable y no ser demasiado duro con sus pequeños errores, dígale que usted siempre lo amará, de manera que sienta confianza para decirle qué le está pasando.