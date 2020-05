¿Agotado por el calor? Consejos para mantener su productividad

El calor que hace en todo el mundo no se puede negar: en Colombia se han llegado a sentir temperaturas de hasta 32 grados, según una investigación de la Universidad de Columbia y Bucaramanga su área metropolitana no son la excepción: Google registró que Bucaramanga y su área registraron temperaturas de hasta 27 grados.

Según el Ideam, la sensación térmica en Bucaramanga supera los 35 grados Celsius.

Así que, para quienes están trabajando desde casa, la situación se convierte en la escena de una película donde todo empieza a verse un poco derretido en todas partes de la casa.

Y como no puede salir a ningún sitio para buscar un poco de frescura, los expertos le ofrecen sus consejos para que no pierda su productividad, no se quede dormido en las tardes y no termine haciendo su trabajo de 12 a 2 de la madrugada.

Si los sigue, podrá seguir trabajando cómodamente aun con el calor que hace en Bucaramanga.