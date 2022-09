Amigos con derechos: del amorío sin título y sus confines

El 17 de septiembre se celebra el Día del Amor y la Amistad en Colombia, y el modelo de amigos con derechos sigue cobrando fuerza. Una relación de amigos con beneficios se entiende ampliamente como una asociación sexual sin ataduras, sin sentimientos y sin compromiso, pero los nuevos datos sugieren que estos “amigos” están empezando a ponerse bastante serios. La monogamia se está convirtiendo en algo del pasado y parece que, el modelo de amigos con beneficios se ha convertido en una especie de fase de “prueba gratuita” para las personas que ya tienen una relación y que están intrigadas pero no totalmente preparadas para la no-monogamia, dando pie al elevado porcentaje de sexo constante presentado en los usuarios de la plataforma con este tipo de relaciones extramaritales.

Ashley Madison, el principal sitio de citas para casados del mundo (De acuerdo al número de suscripciones de Ashley Madison desde 2002), ha descubierto que los amigos con derechos siguen basándose en el sexo, pero que muchos miembros están incorporando aspectos más serios. Del 71% que ha tenido un amigo con beneficio, el 52% dice que lo que más le gusta hacer con ellos es tener citas cortas y divertidas, el 27% dice que es pasar un tiempo prolongado de calidad juntos, y al 23% le gusta ir de excursión. Incluso los fundamentos de sus acuerdos, nacen del deseo de algo sin compromiso pero sustancial, ya que el 69% quiere algo casual pero más continuado que una aventura, y el 49% quiere la conexión sexual y emocional sin demasiado compromiso.

“Muchos de nuestros miembros quieren encontrar algo más significativo en sus conexiones extramatrimoniales, como una conexión emocional para establecer confianza y respeto”, dice Christoph Kraemer, Director Ejecutivo para Latinoamérica de Ashley Madison. “Están creando una relación paralela a la principal que ofrece cierto nivel de consistencia sin un compromiso serio para ver si el hecho de tener varias parejas a la vez es algo que pueden y quieren hacer”.

Cuando la sociedad está tan centrada en las relaciones románticas tradicionales, no es de extrañar que los modelos no monogámicos o más casuales estén mal vistos. Sin embargo, los miembros de Ashley Madison han identificado varias ventajas de tener un amigo con derecho, que son algo más que tener buen sexo.

La no monogamia no es sólo sexo, y está claro que la gente está empezando a utilizar los acuerdos, como lo son los de tener amigos con beneficios para ver cómo sería tener más de una pareja seria y romántica, pero sin el mismo nivel de compromiso que su relación principal, dándoles una fácil “salida” si descubren que no es para ellos.