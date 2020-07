En el marco de la edición especial número 31 de Colombiamoda, la feria de moda, conocimiento y negocios más importante del país y América Latina; Avon, Maquillador Oficial de este escenario, presenta las tendencias más relevantes para este año en materia de maquillaje de la mano de la reconocida artista de maquillaje colombiana Paula Restrepo.

Paula Restrepo cuenta con 18 años de experiencia en el mundo del maquillaje, 15 de ellos en Colombiamoda, donde por medio de diferentes roles, ha ratificado su pasión por esta profesión que le ha permitido no solo conectar con su esencia, y definir su forma de trabajo sino trabajar de la mano de otros reconocidos maquilladores y liderar equipos de más de 50 personas en los Backstages de Colombiamoda. Estudió en la agencia de maquillaje Makeup Store en Estados Unidos y ha participado en grandes proyectos de marcas reconocidas del sector de la belleza, la moda y el maquillaje.

Por otro lado, desde hace tres años es Directora de Maquillaje en Avon, y este acompañamiento le ha permitido conocer la importancia de la representación a través del maquillaje. “La ruptura de los estereotipos, el velar por la esencia de cada uno y transmitirla en un rostro, son diferenciales por los que trabajo a diario y que gracias a Avon he podido perfeccionar. Ser maquillador no es simplemente hacerlo en serie, significa sacar lo mejor de cada persona y la esencia de cada uno para transmitirla en el rostro. Esto no puede ir más en línea que el concepto de marca de Avon, La Belleza es Libre”, comentó Restrepo.